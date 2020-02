La storica indie-band statunitense Built To Spill è in procinto di rilasciare un nuovo album di sole cover di Daniel Johnston.

Un atto dovuto anche perché il cantautore di Sacramento – scomparso lo scorso settembre all’età di cinquantotto anni – aveva affidato al trio capitanato da Doug Martsch l’apertura di alcune date del suo ultimo tour del 2017.

La nuova release sarà formata da undici brani e sarà intitolata “Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston“, con la formazione composta oltre da Martsch alla voce e la chitarra anche da Jason Albertini al basso e Steve Gere alla batteria.

Il nuovo full-lenght sarà disponibile dal prossimo 1 maggio attraverso la label indiependente Ernest Jenning Records del New Jersey; in rete diffusa come anteprima la opening-track ‘Bloody Rainbow’, compresa nel disco di Johnston “Why Me?” pubblicato nel lontano 2000.

www.ernestjenning.com

Autore: Luigi Ferrara