Stefan Shneider dopo molti anni torna con un nuovo album a nome Mapstation e dopo aver vagabondato per anni tra Staubgold, Karaoke Kalk e ~scape, per questa occasione trasloca su Bureau B che di recente lo ha ospitato per gli album in collaborazione con Hans Joachim Roedelius e Sven Kacireck o per alcuni split sempre in partenariato.

Il compositore di Dusseldorf era partito con questo progetto esattamente ventuno anni fa e l’album in via di lancio, intitolato “My Frequencies, When We”, sarà l’ottavo disco, escludendo naturalmente i tanti singoli ed EP che soprattutto a inizio millennio aveva pubblicato, ricordiamo con piacere le uscite accompagnate da Ras Donovan per portare un esempio.

L’autore per le dieci tracce che compongono il full-lenght si è molto ispirato al folklore africano e sudamericano, al dub e, naturalmente, al Krautrock, mantenendo quel marchio di fabbrica che rendeva eterogenea ogni usa produzione, anche se a differenza delle release precedenti si nota proprio l’assenza di collaborazioni essendo questo un altro album figlio della condizione di “reclusione” forzata e indotta dalla condizione che viviamo in questi mesi.

Le sessioni di registrazione infatti sono state effettuate tra marzo e agosto dello scorso anno, con Shneider che ha coperto un po’ tutti i ruoli (compreso quello del vocalist) e la scelta convinta anche di una strumentazione ridotta solamente a un analog tape loop, una chitarra, una drum machine Roland 808 e un sintetizzatore Novation Peak: “Simplification of the means is something I strive for. I have come torealise that my music loses intensity when I add in too many elements. Stripping down the pieces in play alwaysincreases the impact and I have to keep this in mind whenever I’m working.”

“My Frequencies, When We” sarà disponibile attraverso la label di Amburgo a partire dal 26 febbraio. Come anteprima in rete solo una serie di ritagli al momento.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo: FotoSchiko

Mapstation – “My Frequencies, When We” – Tracklist

1. No No Staying

2. Flute Channels

3. My Mother Sailor

4. Outside Arendt

5. Actual Possible

6. Taro Zing Ta

7. To A Single Listener

8. The City In

9. Antistasis

10. Train Of Gerda