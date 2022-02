I Calexico annunciano il nuovo album “El Mirador”. Ascolta.

I Calexico hanno annunciato il nuovo album e contemporaneamente condividono il singolo della traccia omonima. El Mirador è il dodicesimo album del gruppo californiano e uscirà l’8 aprile per Anti-. Di seguito potete ascoltare il brano.

Joey Burns - voce e chitarra della band – in merito a questo nuovo lavoro, che esce a due anni da Seasonal Shift, ha dichiarato: “Questo album lo dedichiamo alle nostre famiglie, agli amici e alla comunità. La pandemia ha evidenziato tutti i modi in cui abbiamo bisogno l’uno dell’altro e la musica sembra essere il miglior modo di costruire ponti e incoraggiare l’inclusione e la positività. Ciò si accompagna a tristezza e malinconia, ma la musica accende cambiamenti e movimento.“

https://www.casadecalexico.com/

https://www.facebook.com/calexico/

La tracklist:

01 El Mirador

02 Harness the Wind

03 Cumbia Peninsula

04 Then You Might See

05 Cumbia del Polvo

06 El Paso

07 The El Burro Song

08 Liberada

09 Turquoise

10 Constellation

11 Rancho Azul

12 Caldera