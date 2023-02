Le Muffe – Down Down Down (Area Pirata)

Carichi e travolgenti più che mai i tre Le Muffe pubblicano il terzo disco. Caratterizzati dal timbro vocale cavernoso e profondo di Ol Pjpa! i Le Muffe ci danno dentro con la loro strumentazione priva di chitarra, ma non per questo meno efficace, grazie all’organo acidissimo, al basso che pulsa e alla batteria che batte in modo impeccabile.

Con testi non convenzionali, autoironici e socialmente pungenti Le Muffe si dilettano a suonare una bella miscelazione di garage, beat e punk, per cui abbiamo l’irriverente “SUV”, la provocatoria “Monde de merde”, la veloce “Rockstar” e il garage di “Giungla d’asfalto” e “Andy Smith”. Pungenti come si addice ad un gruppo punk, Le Muffe non le mandano a dire, ma si dilettano anche a prendersi in giro, dimostrando di essere dotati di tanta ironia ed intelligenza.

autore: Vittorio Lannutti