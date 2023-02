Siouxsie, torna dal vivo l’icona post punk inglese. A Maggio a Milano.

La storica cantante del gruppo dark wave, post punk inglese Siouxsie and the Banshees torna ad esibirsi dal vivo. Siouxsie Sioux, infatti, ha appena annunciato che dopo una pausa decennale tornerà on stage e ha annunciato che si esibirà in tre live in Europa e una dette tre città prescelte è Milano. Evento unico e raro vista la fondamentale importanza e spessore artistico della nostra eroina che dal 1976 al 1996 tenne in vita il progetto Siouxsie and the Banshees, pionieri del post punk inglese; e successivamente, ma fino al 2005, con il duo The Creatures.

Il prossimo 3 maggio Siouxsie si esisbirà all’ AB di Bruxelles, il 4 al Paradiso di Amsterdam e domenica 7 maggio a Milano per esibirsi al Teatro degli Arcimboldi. Queste nuove date si aggiungono alla sua tanto attesa apparizione americana al Cruel World Festival il 20 maggio e al Latitude Festival nel Regno Unito il 23 luglio.

Di seguito potete ascoltare il brano “Into A Swan” singolo pubblicato nel 2007 come primo estratto dal suo album d’esordio come solista Mantaray.

https://www.musicglue.com/siouxsie

https://www.facebook.com/SiouxsieHQ/

https://www.instagram.com/siouxsiehq/