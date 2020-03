Terraforma 2020 – i primi nomi della line-up della settima edizione

-

L’organizzazione del Terraforma, Threes Productions, comunica i primissimi nomi dell’edizione 2020, la numero sette, che si terrà a Villa Arconati nella frazione di Castellazzo di Bollate (MI) dal 26 al 28 giugno.

Terraforma deriva dal concetto “Terraformare”: quel processo teorico attraverso il quale si rende possibile la vita su un pianeta a partire dalla creazione di un’atmosfera.

Il festival è concentrato sulla musica elettronica e nasce prefiggendosi un modello basato sulla sostenibilità, puntando alla riduzione, misurazione e ottimizzazione dell’uso delle risorse in termini di rifiuti, mobilità, energia e consumo di acqua per ottenere quanto più possibile un impatto positivo sul territorio, così da rendere il territorio stesso una costituente fondamentale del progetto in sé.

I numeri forniti dall’organizzazione circa l’impatto ambientale si possono consultare in report molto dettagliati: la riduzione dei rifiuti, la possibilità di utilizzare materiali biodegradabili, l’ottimizzazione dell’energia e la possibilità di fornire all’utenza le combinazione logistiche meno inquinanti sono quantificati in dati disponibili direttamente sul sito dell’evento.

Tra gli esempi da mettere in evidenza come obiettivi della manifestazione il restauro del giardino storico di Villa Arconati, cominciato nel 2016 in collaborazione con Borotalco e terminato come da programma nel 2018, con il ripristino di un labirinto storico di siepi realizzato sul modello originale disegnato da Marc’Antonio Dal Re nel 1743.

Questi i primi nomi in elenco tra performance live, conferenze, workshop, installazioni e Dj set, in attesa della line-up completa.

- Beatrice Dillon (Dj set)

- Donato Dozzy (Dj set)

- Jenna Sutela (Installatione)

- Joseph Grima – Space Caviar (Installazione)

- Linn Da Quebrada (Live set)

- Mc Yallah & Debmaster (Live set)

- DJ Nigga Fox (Dj set)

- Paquita Gordon (Dj set)

- Primitive Art’s Shelter (Installatione / Performance)

- Dj Sprinkles (Dj set)

- Stephen O’Malley (live)

- TCF (Workshop)

- Terre Thaemlitz (DJ set / Conferenza)

- The Necks (Live)

- Timothy Morton (Conferenza)

Autore: Luigi Ferrara