Il duo di stanza a Berlino Driftmachine, formato dai compositori Andreas Gerth, già nei Tied & Tickled Trio, Ogonjok, o anche a nome Loopspool e Florian Zimmer membro dei Lali Puna, Iso68, Saroos, ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo album.

Il lavoro in via di lancio sarà intitolato “Spume & Recollection” e trattasi del sesto album pubblicato attraverso l’etichetta di Città del Messico Umor Rex, che coglie così l’occasione di festeggiare i quindici anni di attività discografica.

Il nuovo full lenght sarà costituito da quattro lunghe tracce e come primo singolo estratto in anteprima è stato scelto il brano ‘Memories of Lakeside’, che lascia scorgere un dub meccanico, ossessivo e industriale articolato su pattern precisi e simmetrici dall’indole algida e sintetica, ricavati cablando metri e metri di patch cables su sintetizzatori modulari ai quali il duo teutonico ha abituato i propri seguaci.

“Spume & Recollection” sarà disponibile in formato vinile viola trasparente e la release date è stata stabilita per il prossimo 12 marzo. Il mastering del disco è stato curato dal compositore viennese John Tejada, fresco del nuovo album “Year Of The Living Dead” su Kompakt Records. Artwork e foto sono a cura del graphic designer messicano Daniel Castrejón.

www.umor-rex.org

Autore: Luigi Ferrara

Driftmachine – “Spume & Recollection” – Tracklist

01 Albatros follows a killer whale

02 The surge at the end of the mind

03 Memories of the lakeside

04 Soon I will disappear

