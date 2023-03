Braid, celebrazioni per i venticinque anni di Frame & Canvas. Ascolta!

Il terzo album degli americano Braid compie 25 anni. Frame & Canvas, pubblicato dalla Polyvinyl Record, è stato uno degli album post-punk che ci ha introdotto all’emo HC così come furono gli album dei Compound Red e The Get Up Kids.

Polyvinyl quindi ristamperà l’album con release 7 aprile e conterrà un mix completamente nuovo e un remaster dai nastri originali curati dal produttore J. Robbins il frontman dei Jawbox. Incluse nel nuovo packaging ci sono foto inedite e nuove note di copertina.

Per celebrare l’annuncio i Braid hanno pubblicato un nuovo video di “Killing a Camera” composto da riprese dal vivo e scene inedite originariamente girate per l’omonimo documentario del 2004. La band sarà anche in tournée in estate e faranno una serie di concerti in Pennsylvania e Alabama.

Molto importante questo album poiché ha avuto un impatto immediato sulla crescente scena emo dell’epoca, grazie al suo suono che accumunava il gruppo dell’Illinois e Jimmy Eat World, Promise Ring e Cap’n Jazz. Con la band post-Jawbox di Braid e Robbins, ovvero i Burning Airlines, in seguito realizzarono anche uno split singolo, con il primo che copriva “Always Something There To Remind Me” dei Naked Eyes e il secondo che affrontava “Back of Love” di Echo & the Bunnymen.

