Una comunicazione importante da Barley Arts: tutti i concerti annullati e rinviati.

“A seguito delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate su scala mondiale, molti tour di artisti nazionali e internazionali stanno subendo rinvii e annullamenti – comunica l’agenzia nazionale di eventi guidata da Claudio Trotta -.

Insieme a Venue e Artisti, siamo costantemente al lavoro per riprogrammare le date e dare tempestiva comunicazione delle nuove date al pubblico, che potrà accedervi col biglietto già acquistato senza necessità di acquistarne un altro. Dato che solitamente non sono previsti rimborsi per gli eventi rinviati, consigliamo a chi fosse impossibilitato a partecipare alla nuova data di cedere il proprio biglietto con delega o, in caso di acquisto effettuato sul circuito Ticketone, di usufruire della piattaforma garantita e autorizzata fanSALE; in nessun caso è opportuno affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing non autorizzati.

In caso di evento annullato – continua la nota stampa – il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 prevede per l’Organizzatore la possibilità di rilasciare ai possessori di un titolo di accesso inerente all’evento un voucher pari all’importo del biglietto da utilizzare entro un anno dall’emissione. I circuiti di vendita sono attualmente al lavoro per impostare l’emissione di tali voucher tramite le proprie piattaforme, e congiuntamente a loro daremo comunicazione su come usufruire di questa opportunità appena possibile.”

Riportiamo di seguito il calendario delle date che hanno subito rinvii o annullamenti, in costante aggiornamento.

WE WILL ROCK YOU

Mar 25 Febbraio-Dom 1° Marzo 2020 – MESTRE – Teatro Toniolo RINVIATO (data in via di conferma)

Mer 4-Gio 5 Marzo 2020 – VICENZA – Teatro Comunale RINVIATO (data in via di conferma)

Mar 17-Dom 22 Marzo 2020 RINVIATO A Mar 5-Dom 10 Maggio 2020 – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

POLIÇA

Dom 1° Marzo 2020 – MILANO – Serraglio ANNULLATO

HOME FREE

Lun 12 Marzo 2020 – MILANO – Serraglio ANNULLATO

JAMES MORRISON

Dom 15 Marzo 2020 – BRUNICO (BZ) – Kronplatz-Plan de Corones ANNULLATO (Evento gratuito)

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

Dom 15 Marzo 2020 – MILANO – Legend Club ANNULLATO

THE MISSION

Sab 21-Dom 22 Marzo 2020 – MILANO – Legend Club RINVIATO (data in via di conferma)

FAT FREDDY’S DROP

Lun 23 Marzo 2020 RINVIATO A Lun 18 Maggio 2020 – BOLOGNA – Estragon

Mar 24 Marzo 2020 RINVIATO A Dom 17 Maggio 2020 – MILANO – Alcatraz

THE SISTERS OF MERCY

Gio 26 Marzo 2020 RINVIATO A Mer 16 Settembre 2020 – MILANO – Alcatraz

ERIC STECKEL

Sab 28 Marzo 2020 – CHIARI (BS) – Auditorium Toscanini RINVIATO (data in via di conferma)

PENTATONIX

Lun 30 Marzo 2020 – MILANO – Alcatraz RINVIATO (data in via di conferma)

IAMX

Gio 23 Aprile 2020 – MILANO – Santeria Toscana 31 RINVIATO IN NUOVA VENUE Gio 22 Ottobre 2020 – MILANO – Spazio Teatro 89

CITY OF THE SUN

Mar 5 Maggio 2020 – MILANO – Serraglio RINVIATO (data in via di conferma)

Mer 6 Maggio 2020 – BOLOGNA – Locomotiv Club RINVIATO (data in via di conferma)

THE DRIVER ERA

Dom 24 Maggio 2020 – MILANO – Santeria Toscana 31 RINVIATO (data in via di conferma)

