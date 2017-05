Erano gli inizi del nuovo millennio quando il gruppo americano diede vita al proprio percorso musicale, pubblicando il suo primo album, Roomsound (2001), creando un sound che univa l’indie rock alla sperimentazione.

Lo scorso anno la Dead Oceans ha pubblicato l’edizione vinilica in versione deluxe del loro esordio. Stessa sorte è toccata ad un altro disco dei nostri, Quicksand/Cradlesnakes, uscito da principio nel 2003, che sempre la label statunitense ha reso disponibile nel Marzo del 2017.

A partire dagli ultimi giorni di Maggio, i Califone in formazione orginale (Tim Rutili, Ben Massarella e Brian Deck) saranno impegnati in una tournée nello stivale, dove eseguiranno in maniera integrale il debutto sulla lunga distanza.

Queste le date:

30 Maggio – Padova, Summer Student Festival

31 Maggio – Firenze, Sala Vanni / Glorytellers

1 Giugno – Recanati (Ancona), Teatro Persiani / Klang

2 Giugno – Genova, Altrove Teatro della Maddalena

3 Giugno – Vadena (Bolzano), Piazzetta del Castello

4 Giugno – Santarcangelo di Romagna (Rimini), Supercinema, Strade Blu Festival

6 Giugno – Terracina (Latina), Tracce

10 Giugno – Roma, Monk

11 Giugno – Guastalla (Reggio Emilia), Handmade Festival

https://www.califonemusic.com/

https://www.facebook.com/califone

Califone – "Moonbath.Brainsalt.A.Holy.Fool" (Official Music Video) from Andrew Peyton on Vimeo.