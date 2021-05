La collaborazione tra il produttore Gareth Jones (Wire, John Foxx, Depeche Mode, Einstürzende Neubauten, Erasure, Nick Cave and the Bad Seeds) ed il boss della Mute Records nonchè artista in proprio (The Normal, Silicon Teens, Duet Emmo) Daniel Miller ebbe inizio nei primi anni 80′.

Da allora diverse sono state le occasioni in cui i due hanno unito le forze in progetti altrui. In coppia, altresì, i nostri avevano sfruttato sinora il moniker Sunroof unicamente come fautori di remix per Neu!, To Rococo Rot,Can, MGMT, Goldfrapp e Kreidler.

Il prossimo 21 Maggio, però, sotto tale sigla il duo pubblicherà il primo album d’inediti Electronic Music Improvisations Volume 1 attraverso le Parallel Series della suddetta Mute Records.

Dopo il primo estratto 7.5.19 da poco è stato immesso in rete il video, diretto da Jeff Courtney, della traccia 30.5.19. Buona visione.

La tracklist:

1 1.1 – 7.5.19

2 1.2 – 30.5.19

3 1.3 – 30.5.19

4 1.4 – 18.6.19

5 1.5 – 9.7.19

6 1.6 – 7.5.19

7 1.7 – 30.5.19

8 1.8 – 2.3.19

https://sunroofmusic.bandcamp.com

https://www.facebook.com/garethjonesnoisemaker

https://www.facebook.com/muterecords