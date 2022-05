“Spirit Exit” – Il nuovo album di Caterina Barbieri.

Caterina Barbieri ha annunciato l’uscita di un nuovo album per la prossima estate.

Il disco sarà intitolato “Spirit Exit” e segue a poco più di due anni il fortunato “Estatic Computation”, rilasciato appunto nel 2019 dalla Editions Mego del fu Peter Rehberg. Per questa nuova occasione la Barbieri invece ha preferito pubblicare il proprio lavoro attraverso il marchio da lei stessa concepito, vale a dire la Light Years, fondata lo scorso anno a Milano.

L’autrice ha così edificato le otto tracce costituenti il full lenght con sperimentazioni su campionamento e strumenti a corda. Il disco è liberamente ispirato a filosofe, mistiche e poetesse come Santa Teresa D’Avila, Rosi Braidotti ed Emily Dickinson.

“Spirit Exit” sarà ufficialmente rilasciato il prossimo 8 luglio in formato digitale, CD, doppio vinile o in alternativa in edizione limitata con vinile colorato. In rete è stato diffuso come anteprima il video del brano ‘Broken Melody’.

Autore: Luigi Ferrara

Caterina Barbieri – “Spirit Exit” – Tracklist

01. At your Gamut

02. Transfixed

03. Canticle of Cryo

04. Knot of Spirit (Synth Version)

05. Broken Melody

06. Life at Altitude

07. Terminal Clock

08. The Landscape Listens