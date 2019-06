I Pixies hanno annunciato per il 13 settembre la pubblicazione, a tre anni dall’ultimo album, Beneath the Eyrie ed hanno condiviso il singolo dal titolo “On Graveyard Hill“.

Il nono album del gruppo capitanato da Frank Black è composto da ben 12 tracce scritte in collaborazione con Daniel Boone e prodotte da Tom Dalgety, recentemente nominato per i Best Rock Album Grammy.

Le 12 tracce inserite nell’album sono state suddivise anche in 12 episodi sottoforma di podcast che dal 27 giugno racconteranno come il disco è stato scritto e registrato. I podcast hanno come voce narrante il giornalista britannico Tony Fletcher.

