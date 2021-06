Nel 1999 la band inglese dei Cousteau ebbe un buon riscontro internazionale (specie qui in Italia) grazie al singolo The Last Good Day Of The Year ed al loro omonimo esordio sulla lunga distanza.

Da quel momento in poi il gruppo è andato avanti con alterne fortune sino al 2017, quando due dei membri fondatori, ovvero il cantante Liam McKahey ed il multistrumentista e produttore Davey Ray Moor, si sono riprensentati sotto la sigla CousteauX ed un disco dallo stesso titolo.

A quanto si apprende il duo, ora, è pronto a dare un seguito a quell’esperienza tramite Stray Gods, album in arrivo via Silent X/Salamander Records il prossimo 20 Agosto.

In scaletta, oltre a varie composizioni inedite all’insegna del tipico pop-noir dei nostri, vi saranno pure due cover: So Long, Marianne di Leonard Cohen e Karen Don’t Be Sad di Miley Cyrus & Her Dead Petz (il progetto che vedeva coinvolti l’artista statunitense ed i The Flaming Lips).

Proprio quest’ultima rilettura è stata scelta come primo estratto. Buon ascolto.

www.cousteaux.com

www.facebook.com/CousteauXmusic

Stray Gods tracklist:

1. Cheap Perfume (Dave Ray Moor/Pete Josef)

2. Love the Sinner

3. Karen Don’t Be Sad (Miley Cyrus/Wayne Coyne/Steven Drozd)

4. Yesterday Eyes

5. Bloom Overture

6. When the Bloom Has Left the Rose

7. So Long, Marianne (Leonard Cohen)

8. Praying for Rain

9. This Thing Won’t Fly

10. Electrical Storms in Berlin

11. Hush Money

12. In the Meantime