La cantante e autrice Tori Amos annuncia l’uscita del suo nuovo album Native Invader che sarà pubblicato su etichetta Decca Records l’8 settembre e sarà supportato da un tour mondiale che include date in Europa fino ad ottobre e, a novembre e dicembre, negli Stati Uniti e Canada. Il 17 settembre sarà al Teatro degli Arcimboldi di Milano, unica data italiana.

“Le canzoni di ‘Native Invader’ - ha dichiarato Tori Amos - sono state suggerite dalle Muse per trovare modi diversi di affrontare sfide impreviste e in alcuni casi conflitti pericolosi. Il disco guarda alla Natura e a come, attraverso la resilienza, essa stessa si riesca a curare. Le canzoni si pongono anche la domanda: qual è la nostra parte nella distruzione della terra, così come, allo stesso modo, ci comportiamo nei confronti l’uno dell’altro all’interno dei nostri rapporti? Nella vita può esistere lo shock derivato da incendi inaspettati, inondazioni, terremoti, o qualsiasi genere di cataclisma – sia all’interno che all’esterno delle nostre menti. Musicalmente e visivamente volevo vedere il modo in cui la Natura riesce a “creare” avvalendosi della contrapposizione delle sue forze, diventando il rigeneratore finale attraverso i suoi cicli di morte e di rinascita. Ogni volta è in grado di rinnovarsi, possiamo trovare questo rinnovamento per noi stessi? “

Native Invader è il 15° album in studio per Tori dopo Unrepentant Geraldines del 2014, ottavo album ad essere entrato in classifica Billboard Top 10, ed è il primo pubblicato per Decca Records dopo la collaborazione con Mercury Classics.

Il carattere intimista della scrittura di Tori evidenzia un costante allargamento di confini attraverso la sua musica. I suoi messaggi di responsabilizzazione, tenerezza e al contempo fermezza, il suo sound assolutamente senza eguali parlano al pubblico in tutto il mondo. In questo nuovo album, Tori approfondisce ancora di più le sue esperienze personali.

Muovendosi su diverse piattaforme da vera pioniera, Tori è stata la prima artista di una importante major ad offrire un singolo in download. Nominata per diversi Grammy Awards, nel corso della sua carriera le sue canzoni sono state trasformate in romanzi grafici e hanno generato video all’avanguardia.

Alla fine del 2016 ha pubblicato la canzone del titolo “Flicker” per il famoso documentario di Netflix “Audrie e Daisy”, affrontando il tema delle violenze sessuali all’interno delle scuole superiori. Conosciuta per il coinvolgimento in attività filantropiche, Tori è co-fondatore della RAINN (Rape, Abuse e Incest National Network), la più grande organizzazione negli Stati Uniti contro la violenza sessuale.

L’autunno europeo di Tori Amos inizia il 6 settembre in Irlanda, con date in Europa a seguire. Arriva nel Regno Unito il 4 ottobre per una performance alla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, seguita dai concerti al Manchester’s Palace Theatre il 5 settembre e Glasgow’s O2 Academy il 6 ottobre.

