E’ pratica, ormai, assai comune quella di celare la propria vera identità dietro un nome d’arte. Meno consueto che qualcuno faccia il percorso inverso, specie se un progetto riscuote un certo successo.

William Doyle ha preferito quest’ultima ipotesi, mettendo da parte il moniker East India Youth col quale, grazie sopratutto all’ultimo disco Culture of Volume (2015), si era fatto notare anche a livello internazionale.

L’artista inglese ha sancito l’inaspettata svolta, facendo uscire un nuovo singolo, intitolato Millersdale, accompagnato da un video, diretto da Sapphire Goss, che trovate più in basso.

Lo stesso songwriter britannico ha poi asserito di esser al lavoro sul suo prossimo album che, però, non vedrà la luce prima dell’anno venturo.

http://williamdoyle.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/williamdoyleofficial/