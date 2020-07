William Basinski e il suo fidato collaboratore Preston Wendel, già da qualche settimana stavano concedendo una briciolina per volta: il nome della collaborazione, il primo singolo, l’etichetta…

Adesso che gli annunci sono stati completati si possono finalmente dare informazioni certe: SPARKLE DIVISION è il nome scelto per questo duo e il nuovo album sarà intitolato “To Feel Embraced”.

Per essere ancora più precisi, il progetto era già nato da qualche tempo e Basinski aveva deciso in questo caso di dedicarsi al sassofono: il disco infatti potenzialmente sarebbe potuto uscire nel 2016, ma una serie di motivi ne avevano sempre rimandato la pubblicazione. Forse i tempi non erano maturi.

“To Feel Embraced” è stato registrato e mixato tra New York e il Musex International Studio di Basinski a Los Angeles. Il disco comprende una delle ultime sessioni in studio a cui lo storico jazzista e poeta statunitense Henry Grimes ha preso parte prima della sua scomparsa causa Covid-19 lo scorso 15 aprile all’età di 85 anni, testimoniato nel brano intitolato ‘Oh Henry’, che è servito al duo per lanciare il progetto in vista dell’annuncio del nuovo full-lenght.

Basinski si era incontrato con Grimes e sua moglie Margaret a Chicago intorno al 2003 o 2004. Quando Wendel tirò fuori quello che poi sarebbe diventato il brano “Oh Henry!”, Basinski chiamò e a Margaret per chiedere la disponibilità di Henry. La moglie dell’anziano musicista dopo qualche giorno accettò dicendo:- “un sacco di bambini nasceranno su quella traccia“.

Successivamente l’autore texano prenotò lo studio preferito di Henry, il Bunker a Brooklyn e con il supporto dell’ingegnere Nolan Thies registrarono alcuni takes di Grimes al contrabbasso e violino che successivamente Preston editò al Musex International di Los Angeles.

Oltre a Henry Grimes sono presenti in questo lavoro anche i contributi della cantante londinese Xeli Grana e la “regina di Williamsburg” Leonora Russo, grande amica di William Basinski, scomparsa nel 2016 e omaggiata con la copertina del disco.

“To Feel Embraced” sarà composto complessivamente da tredici brani e la data di pubblicazione è stata fissata per il prossimo 18 settembre attraverso la Temporary Residence Limited in edizione limitata a 750 copie con vinile colorato.

Autore: Luigi Ferrara

SPARKLE DIVISION – “To Feel Embraced” – Tracklist

1. You Go Girl!

2. You Ain’t Takin’ My Man

3. For Gato

4. Oh Henry!

5. To the Stars Major Tom

6. Oh No You Did Not!

7. To Feel

8. To Feel Embraced

9. Slappin’ Yo Face

10. Mmmmkayy I’m Goin’ Out Now and I Don’t Want Any Trouble From You!

11. Queenie Got Her Blues

12. Sparkle On Sad Sister Mother Queen

13. No Exit