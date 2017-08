I Living Colour sono una vera e propria leggenda del rock contaminato. Progetto nato a New York nel 1984, raggiungono il successo con il primo album in studio, “Vivid” (1988), doppio platino che ha sfornato la hit “Cult Of Personality” con cui la band ha vinto il Grammy per la Best Hard Rock Performance nel 1990. L’anno seguente arriva il secondo Grammy con l’album “Time’s Up” (1990), da lì in poi si susseguono riconoscimenti e nomination che attestano l’incredibile capacità compositiva del gruppo.

Pionieri del funk metal sono infatti la perfetta fusione e armonia tra generi disparati come heavy metal, jazz, funk, alternative rock e hip hop. Poche band hanno saputo mixare così tante influenze musicali e raggiungere il successo per poi mantenere intatta la propria vena creativa per più di trent’anni.

Nonostante cambi di line-up e una breve rottura (lo scioglimento dal 1995 al 2000), il gruppo è ancora oggi attivo ed è in arrivo nel 2017 il nuovo album “Shade”, di cui potrete sicuramente avere un assaggio con il prossimo tour.

I Living Colour sono Vernon Reid (chitarra), Corey Glover (voce), Will Calhoun (batteria) e Doug Wimbish (basso).

I L.V. si esibiranno in Italia per tre date: il 15 settembre presso Zona Roveri a Bologna (ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.), il 16 settembre all’Orion di Roma (ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.) e il 17 settembre al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI) (ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.).

Special guest del tour gli Stone Broken, quartetto hard rock inglese.

http://www.livingcolour.com/

https://www.facebook.com/LivingColour/

fonte: com. stampa