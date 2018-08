La band di Conor O’Brien fa ritorno sulla scena musicale con il quarto album in studio “The Art Of Pretending To Swim” in uscita il 21 settembre via Domino Records e anticipato dal brano “A Trick Of The Light”.

Sempre irrequieto, creativo e fedele al potere del cantautorato e delle melodie, Conor O’Brien ha fatto un ulteriore salto in avanti con il quarto album in studio dei Villagers.

Dopo l’album del 2015 “Darling Arithmetic”, il nuovo lavoro di O’Brien si ricollega al debutto dei Villagers “Becoming A Jackal” del 2010 e all’album del 2013 “Awayland”, ma aggiunge una ritrovata profondità e un assortimento completo di dettagli sonori, sia analogici che digitali, creando mood frenetici e scrivendo brani facilmente accessibili. Tematicamente l’album racconta di paure esistenziali e speranze in quest’era distopica fondata sulla tecnologia.

L’album è stato scritto, prodotto, mixato e principalmente eseguito da Conor O’Brien nel suo studio a Dublino.

Il video per “A Trick Of The Light”, il primo singolo tratto dall’album, è diretto da Bob Gallagher. Riguardo alla collaborazione Conor ha affermato:

“Io e Bob ci siamo incontrati per discutere delle tematiche e siamo giunti alla conclusione che l’unica opzione era quella di creare un cortometraggio nel quale seguiamo un protagonista trasandato e sciamanico che misteriosamente innesca uno stato mentale alterato nella coscienza di tutti coloro che incontra, o almeno pensa di farlo. Inoltre volevamo suscitare nel pubblico reazioni quali “cosa diavolo ho appena visto?”

O’Brien ha numerosi riconoscimenti alle spalle, come due Ivor Novello Awards (il più recente è quello del 2016 per “Darling Arithmetic”), due nomination ai Mercury Music Prize ed è stato vincitore del Ireland’s Choice Music Prize.

Inoltre la musica dei Villagers è apparsa nella serie tv HBO “Big Little Lies” e Conor ha collaborato con il compositore Nico Muhly al brano presente nel biopic di Paolo Sorrentino “Loro 2”. La Spotify Session di “Nothing Arrived” ha raggiunto più di 100 milioni di stream.

I Villagers saranno in tour in Italia il prossimo autunno, queste le tappe:

22 Novembre – Parma, Ridotto del Teatro Regio presso Barezzi festival

Biglietto: ingresso libero per i possessori del biglietto dello spettacolo di Paolo Conte

23 Novembre – Torino, Spazio 211

Biglietto: 15,00 € + d.p.