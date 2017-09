Wolf Alice sono Ellie Rowsell (voce, chitarre), Joff Oddie (chitarre), Theo Ellis (basso) e Joel Amey (batteria, voce) – sono una delle più amate band emergenti degli ultimi anni. Il loro album di debutto My Love is Cool (2015) ha vinto un disco d’oro e ha raggiunto la posizione numero due di Billboard UK e la dodicesima di Billboard US. Sono stati nominati ai Mercury Prize, Ivor Novello Award e ai Grammy per la migliore performance rock; mentre hanno vinto due NME Awards. Negli ultimi due anni hanno fatto il giro del mondo toccando Regno Unito, USA, Australia, Giappone ed Europa.

Il nuovo album dei Wolf Alice, Vision Of A Life, esce il 29 settembre su Dirty Hit (via Caroline International, distribuzione Universal) in formato digitale, CD e vinile bianco in edizione limitata. L’album è disponibile in pre-ordine con il download istantaneo del singolo Don’t Delete The Kisses. Il vinile, se pre-ordinato sul sito della band, include anche un 7’’ bonus.

wolfalice.co.uk

https://www.facebook.com/wolfalicemusic/

