Secondo album in arrivo per la musicista originaria di Glasgow Iona Fortune dopo il notevole debutto su Optimo Music, “Tao of I”, pubblicato nel maggio del 2017.

L’autrice scozzese in verità rilascerà attraverso l’etichetta londinese Ecstatic Recordings il secondo di otto volumi sulle sue esplorazioni sonore ispirate alla filosofia orientale e nello specifico sui simboli del leggendario I Ching, conosciuto anche come Zhou Yi, il Libro dei Mutamenti, un testo classico e divinatorio risalente al periodo intorno al X secolo a.C e che analizzava aspetti matematici, filosofici, religiosi e fisici.

Il lavoro presenta musica di narrazione fluida e melodica chiaramente influenzata da suoni e atmosfere orientali e con l’utilizzo di strumentazione che include Guzheng, Gamelan e EMS Synthi AKS.

La tracklist riprende la numerazione del primo volume e come nel caso precedente le tracce elencate sono otto.

La release date di “Tao of I – Vol. 2” è stabilita per il prossimo 12 settembre, in rete è stato diffuso il brano di apertura ‘Xiǎo chù’.

www.ecstaticrecordings.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo Credits: Marc Wieland

Iona Fortune – “Tao of I – Vol. 2″ – Tracklist

9. Xiǎo chù

10. Lǚ

11. Tài

12. Pǐ

13. Tóng Rén

14. Dà Yǒu

15. Qiān

16. Yù