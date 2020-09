I Public Enemy, nuovo album su Def Jam con guests eccezionali.

Svelata la tracklist di “What You Gonna Do When The Grid Goes Down?“, il nuovo album dei Public Enemy. Il prossimo 25 settembre sarà la storica etichetta Def Jam e metterlo in circolazione. “La Def Jam è come la casa in cui siamo cresciuti. è bello essere a casa”, disse Flavor Flav prima di uscire dal gruppo.

Le special guests nel disco riportano la band, dell’ormai unico membro Chuck D; a livelli altissimi, dentro ci troverete brani con: Beastie Boys, Cypress Hill, Run-DMC, Ice-T, Nas, YG, DJ Premier, George Clinton [nella foto con Chuck D], Black Thought e Questlove, Rapsody.

https://www.facebook.com/publicenemy

https://www.publicenemy.com/

Questa la tracklist:

01. When The Grid Goes Down [ft. George Clinton]

02. Grid [ft. Cypress Hill and George Clinton]

03. State of the Union (STFU) [ft. DJ Premier]

04. Merica Mirror [ft. Pop Diesel]

05. Public Enemy Number Won [ft. Mike D, Ad-Rock, Run-DMC]

06. Toxic

07. Yesterday Man [ft. Daddy-O]

08. Crossroads Burning (Interlude) [ft. James Bomb]

09. Fight The Power: Remix 2020 [ft. Nas, Rapsody, Black Thought, Jahi, YG, Questlove]

10. Beat Them All

11. Smash The Crowd [ft. Ice-T, PMD]

12. If You Can’t Join Em Beat Em

13. Go At It [ft. Jahi]

14. Don’t Look At The Sky (Interlude) [ft. Mark Jenkins]

15. Rest In Beats [ft. the Impossebulls]

16. R.I.P. Blackat

17. Closing: I Am Black [ft. Ms. Ariel]