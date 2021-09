The Melvins, esce una super raccolta con 36 brani dal titolo “Five Legged Dogs”.

Esce il 15 ottobre la raccolta dal titolo “Five Legged Dogs”. Per i Melvins di King Buzzo continua la collaborazione con la Ipecac Recordings. A febbraio scorso, sempre per la label di Mike Patton, il gruppo di Montesano, Washington; pubblicò il 24mo album dal titolo Working with God mentre questo venticinquesimo capitolo discografico è una raccolta. “Five Legged Dog” comprende 36 tracce estratti dalla discografia del gruppo a partire da “Gluey Porch Treatments” fino a “A Walk With Love & Death“, ri-registrati in acustico. Tra i brani anche alcune cover di Redd Kross, The Rolling Stones, Alice Cooper, The Turtles, Braniac e Fred Neil.

http://www.themelvins.net/

https://www.facebook.com/melvinsarmy

Five Legged Dog by Melvins

La tracklist:

Edgar The Elephant (A Walk With Love & Death)

Up The Dumper (The Bootlicker)

Hung Bunny/Roman Dog Bird (Lysol)

Hooch (Houdini)

Billy Fish (Nude With Boots)

Shevil (Stoner Witch)

Charlie (Redd Kross cover from “Escape From LA” single)

A Growing Disgust (Freak Puke)

Eye Flys/Woman (Gluey Porch Treatments – “Woman” is a Free cover)

Pitfalls In Serving Warrants (Honky)

Outside Chance (The Turtles cover from “Slithering Slaughter” single)

Evil New War God (The Bride Screamed Murder)

The Bloated Pope (Pigs of the Roman Empire)

Bad Move (from Dale Crover’s solo album, The Fickle Finger of Fate)

With Teeth (Lysol)

Halo of Flies (Alice Cooper cover from Sieg Howdy!)

Oven (Ozma)

Sway (Rolling Stones cover – previously unrecorded by the Melvins)

Anaconda (Bullhead)

Lovely Butterfly (Honky)

Boris (Bullhead)

It’s Shoved (Bullhead)

Honey Bucket (Houdini)

We Are Doomed (The Bulls & The Bees)

Flypaper (Brainiac cover – previously unrecorded by the Melvins)

Let God Be Your Gardener (Ozma)

At The Stake (Stoner Witch)

Night Goat (Houdini)

Queen (Stoner Witch)

Everybody’s Talking (Fred Neil cover – previously unrecorded by the Melvins)

Revolve (Stoner Witch)

Suicide In Progress (Nude With Boots)

Prig (The Bootlicker)

The Bit (Stag)

Civilized Worm ((A) Senile Animal)

Don’t Forget to Breathe (Pinkus Abortion Technician)