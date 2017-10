Nel grande calderone del britpop anche loro si ritagliarono un certo spazio. Stiamo parlando degli Shed Seven, band inglese che all’epoca godette di un discreto successo per poi sciogliersi intorno al 2003. Seppur riformato nel 2007, il gruppo ci ha messo parecchio tempo a dare un seguito all’ultimo disco Truth Be Told (2001).

Solo fra poche settimane, precisamente il 10 Novembre, i nostri metteranno in commercio il quinto album in carriera Instant Pleasures.

Riguardo il senso del titolo del nuovo lavoro in studio, il frontman Rick Witter ha dichiarato “Di questi tempi, si può ottenere qualsiasi cosa con un click. Sembra che il mondo sia cambiato di colpo. Questo titolo però si riferisce anche al piacere istantaneo che provi ascoltando un album. Ci sono dodici canzoni che meritano di essere ascoltate in questo disco”.

Prodotta da Youth (Kate Bush, U2, Depeche Mode, The Charlatans), la release conterrà dodici brani, compreso il primo singolo Room in My House, presente al link sottostante. Buon ascolto.

La tracklist:

1 Room in My House

2 Nothing to Live Down

3 It’s Not Easy

4 Said I’m Sorry

5 Victoria

6 Better Days

7 Enemies and Friends

8 Star Crossed Lovers

9 Hang on

10 Butterfly on a Wheel

11 People Will Talk

12 Invincible

http://www.shedseven.com/

https://www.facebook.com/shedseven