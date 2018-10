I lecchesi Shiver Folk pubblicano il loro secondo Ep confermando la loro attitudine pop-folk colta e con sfumature sociali. Il quintetto ha abbandonato i testi più legati all’età adolescenziale per abbracciare tematiche più mature, seppure con una dose non irrisoria di malinconia, tanto è vero che per comporre questi quattro brani hanno impiegato un anno. Il risultato finale è molto buono con due brani che sono di ottima fattura: il pop-rock scanzonato sulla precarietà di “Medicine per il morale”, l’avvolgente “storia di sospiri e di ginocchia sbucciate”. Gli altri due “Settembre” e “Oltre il suo ritorno” sono più votate al pop.

http://www.shiverfolk.it/

https://www.facebook.com/ShiverFolk/

autore: Vittorio Lannutti