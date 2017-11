Come un fulmine a ciel sereno…il nuovo album di Fever Ray.

Un ritorno molto atteso e sempre gradito quello della misteriosa vocalist svedese Karin Drejer Andersson con il suo progetto solista Fever Ray. Era da un pò che il suo spettro si aggirava per la rete e in verità si era anche intuito che a breve ci sarebbe stato il “fatidico” annuncio.

Infatti così è stato e senza neanche un minimo di preavviso ecco spuntare un video con un brano nuovo di zecca, il primo dal 2009. La clip è stata pubblicata il 19 ottobre e s’intitola ‘To the moon and back’, mentre nella mezzanotte tra il 26 e 27 ottobre, con la medesima imprevedibilità addirittura è stato lanciato in rete l’intero album, comunicato con l’anticipo minimo di giusto qualche ora dalla Mute Records di Daniel Miller grazie alla quale sarà lanciato il full lenght.

Il secondo lavoro della metà dei The Knife è intitolato “Plunge” e sarà disponibile anche in formato CD e vinile a partire dal prossimo 23 febbraio.

www.feverray.com

www.mute.com

Autore: Luigi Ferrara

Fever Ray – “Plunge” – Tracklist:

01. ‘Wanna Sip’

02. ‘Mustn’t Hurry’

03. ‘A Part Of Us’

04. ‘Falling’

05. ‘IDK About You’

06. ‘This Country’

07. ‘Plunge’

08. ‘To The Moon And Back’

09. ‘Red Trails’

10. ‘An Itch’

11. ‘Mama’s Hand’