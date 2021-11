Metronomy, a febbraio settimo album per la label Because Music.

Il settimo album dei Metronomy è intitolato “Small World” e verrà pubblicato il 22 febbraio 2022 dalla label Because Music.

Il collettivo guidato da Joseph Mount condivide anche il singolo ‘It’s good to be back‘, un ritorno carico di synth con un video, diretto dal duo Dreamjob, che trova tutti i membri della band in un misterioso universo stile Truman, ognuno di loro cerca di trattenere un tipo di gioia caotica mentre esiste in uno scenario del Giorno della marmotta di morire e poi vivere la stessa cosa ancora e ancora.

Il nuovo album dei Metronomy viene presentato come: un ritorno ai piaceri semplici, alla natura e ad abbracciare in parte i suoni più sobri e cantautorali, il tutto ponendo domande esistenziali nate durante il periodo di tempo nel quale è stato realizzato il lavoro. Trovare apprezzamento nella natura e nelle nostre radici, mentre rivalutare le cose che apprezziamo quando invecchiamo - racconta la band – sono tutte cose che fanno parte integrante dell’esperienza umana; anche se tutto si è sentito accelerato ed enfatizzato nell’ultimo anno.

La tracklist di Small World

Life and Death

Things will be fine

It’s good to be back

Loneliness on the run

Love Factory

I lost my mind

Right on time

Hold me tonight

I have seen enough