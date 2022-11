Laibach, guarda il video che anticipa il nuovo Ep di otto brani.

Gli sloveni Laibach hanno condiviso il primo brano estratto da un EP di 8 tracce in uscita su CD e digitalmente il 20 gennaio 2023 che vedrà anche la pubblicazione in vinile a marzo.

Di seguito potete vedere ascoltare e vedere il video di ‘Love Is Still Alive I (Moon, Euphoria)‘.

L’EP Love Is Still Alive è un viaggio dei sopravvissuti attraverso il sistema solare, ma è anche un viaggio attraverso alcuni dei generi musicali più “spaziali” degli ultimi decenni. I brani che compongono questa nuova release nascono per l’o.s.t. del film Iron Sky – The Coming Race (dir. Timo Vuorensola, 2019), e faranno parte anche del videogioco di prossima uscita.

I Laibach sono una storica band europea nata nell’ex città industriale jugoslava di Trbovlje ed è diventata famosa fino ad essere una delle prime band ad esibirsi in Corea del Nord. Nel 2019 hanno pubblicato un’interpretazione laibachiana di The Sound of Music, ideata durante il loro viaggio in Corea del Nord e nel 2020 hanno celebrato quattro decenni con Laibach Revisited. Un album musicale dell’acclamata produzione teatrale Wir sind das Volk (ein Musical aus Deutschland) basato sugli scritti di Heiner Müller (1929-1995) è seguito nel 2022 e la band ha recentemente annunciato che sono in corso trattative diplomatiche per uno spettacolo a Teheran di Alamut, un’opera sinfonica originale composta in collaborazione con compositori e interpreti iraniani.

https://www.laibach.org

LOVE IS STILL ALIVE by Laibach

LOVE IS STILL ALIVE EP

TRACKLISTING:

Love Is Still Alive I (Moon, Euphoria)

Love Is Still Alive II (Venus, Libidine)

Love Is Still Alive III (Mercury, Dopamine)

Love Is Still Alive IV (Neptune, Oxytocin)

Love Is Still Alive V (Uranus, Prolactin)

Love Is Still Alive VI (Saturn, Insomnia)

Love Is Still Alive VII (Jupiter, Tristitia)

Love Is Still Alive VIII (Mars, Dysphoria)