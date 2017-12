Proprio in questi giorni è partita la tournèe europea del quintetto belga. Il motivo risiede nel fatto che a fine Settembre i Girls In Hawaii hanno immesso sul mercato un nuovo lavoro in studio, intitolato NOCTURNE.

L’album, al solito, è contraddistinto dal loro inconfondibile e variegato gusto indie-rock ad alto tasso melodico, come si evince pure dall’ultimo singolo Guinea Pig, il cui video trovate più in basso.

In coda ai concerti che stanno tenendo in giro per il vecchio continente, il prossimo Aprile il gruppo sarà dal vivo in Italia.

Di seguito le date:

18/4 Locomotiv, Bologna

19/4 Magnolia, Segrate (Mi)

20/4 Monk, Roma

21/4 sPAZIO 211, Torino

www.girlsinhawaii.be

www.facebook.com/GirlsInHawaii