Era nell’aria da tempo e dopo aver infiammato la scena indie-pop con i due singoli ‘Too Late Now’ e ‘Oh No’, per le Wet Leg è giunto il momento dell’annuncio ufficiale dell’album d’esordio.

Rhian Teasdale e Hester Chambers dall’isola di Wight hanno prima convinto e conquistato il Regno Unito e in poco tempo hanno espugnato le communities indie di tutto il mondo in tempi da record se pensiamo che, sì la band è attiva già da un paio di anni, ma la prima hit è stata pubblicata solamente cinque mesi fa raccogliendo consensi e visualizzazioni a valanga e infatti nei mesi che precederanno e seguiranno l’uscita del disco il duo sarà impegnato in un lunghissimo tour mondiale con alcune date già sold out. Purtroppo, fatto abbastanza scontato, non ci sono date programmate in Italia al momento, ma si sà che nel belpaese vige tutta un’altra cultura.

La Teasdale e la Chambers pur se molto giovani sembrano comunque avere carattere e soprattutto le idee chiare: “Vorrei scrivere canzoni divertenti, non vorrei assecondare troppo i sentimenti tristi, vorrei scrivere cose che fossero divertenti da ascoltare e divertenti da suonare”, ha dichiarato Rhian, “Come donna, hai così tanto da dare a te in quanto il tuo unico valore è quanto sei carina o alla moda. Ma vogliamo sembrare sciocchi e un po’ maleducati. Vogliamo scrivere canzoni che le persone possano ballare. Vogliamo che le persone si divertano, anche se ciò potrebbe non essere sempre possibile”.

Il nuovo album sarà intitolato semplicemente “Wet Leg” ed è stato programmato dalla Domino Records per il prossimo 8 aprile 2022 in CD, tape, vinile e in vinile giallo traslucido in custodia con blocco di lamina d’oro e inserto con testi di quattro pagine a edizione limitata.

www.dominomusic.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo: Hollie Fernando

Wet Leg – “Wet Leg” – Tracklist:

1. Being In Love

2. Chaise Longue

3. Angelica

4. I Don’t Wanna Go Out

5. Wet Dream

6. Convincing

7. Loving You

8. Ur Mum

9. Oh No

10. Piece of Shit

11. Supermarket

12. Too Late Now