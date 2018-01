Sarà, in questo 2018, la label Sub Pop di Seattle a pubblicare il prossimo album di Weyes Blood.

L’ultimo album di Weyes Blood, Front Row Seat To Earth, è stato premiato da Pitchfork come “Best New Music” e definito dalla maggior parte della critica internazionale un vero fenomeno.

In attesa dell’uscita del nuovo album Weyes Blood ha pubblicato un 7” con alcuni singoli su Mexican Summer: “A Certain Kind” (cover dei Soft Machine) e “Everybody’s Talkin” (cover di Fred Neil). L’interpretazione di queste due canzone è così intima e personale che sembrano composizioni originali.

Di seguito lo streaming di Everybody’s Talkin.

Natalie Mering conosciuta anche come Weyes Blood ha già pubblicato 3 album ed un paio di EP, ed ha collaborato con artisti quali Ariel Pink, Drugdealer ed i Perfume Genius. La sua musica è una musica senza tempo e può essere definita senza dubbio una meticolosa alchimista sonora. Il suo debutto per la Mexican Summer, The Innocents, aveva già ampliato gli orizzonti del suo primo disco The Outside Room, ripulendolo dai suoni lo-fi e rivelando una capacita di composizione classica. Cardamom Times ha seguito il solco tracciato da The Innocents ed ha rivelato il lignaggio folk della musica di Weyes Blood. Il suo ultimo album Front Row Seat To Earth, ha avuto grande successo grazie alla sua franchezza compositiva ed espressiva.

A Certain Kind b/w Everybody's Talkin' by Weyes Blood

fonte: com. stampa