David Bowie, nuovo album tributo. Ascolta Space Oddity fatta da We Are KING.

L’etichetta discografica inglese BBE Music ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album-tributo a David Bowie. A poche ore dalla celebrazione del 74mo compleanno del Duca Bianco, a 5 anni da Blackstar (l’ultimo capirolo discografico uscito poco prima della morte) viene annunciato Modern Love.

Con covers firmate da Helado Negro, Khruangbin, Jeff Parker, We Are KING, Meshell Ndegeocello, e tanti altri uscirà il prossimo 28 maggio.

Di seguito potete ascoltare la versione di Space Oddity fatta da We Are KING.

https://www.bbemusic.com/downloads/we-are-king-space-oddity/

La Tracklist:

01 “Life On Mars” by Miguel Atwood-Ferguson

02 “Sound & Vision” by Helado Negro

03 “Lady Grinning Soul” by Kit Sebastian

04 “Soul Love” by Jeff Parker and The New Breed (ft. Ruby Parker)

05 “Panic in Detroit” by Sessa

06 “The Man Who Sold the World” by The Hics

07 “Right” by Khruangbin

08 “Silly Boy Blue” by Nia Andrews

09 “Chant of the Ever Circling Skeletal Family” by Foxtrott

10 “Move On” by L’Rain

11 “Tonight” by Eddie Chacon & John Carroll Kirby

12 “Modern Love” by Jonah Mutono

13 “Where Are We Now” by Bullion

14 “Fantastic Voyage” by Meshell Ndegeocello

15 “Heroes” by Matthew Tavares

16 “Space Oddity” by We Are KING