Il norvegese Sondre Lerche annuncia “Avatars of Love”

Sondre Lerche ha annunciato Avatars of Love, un nuovo doppio album che uscirà il 1 aprile via PLZ / InGrooves. L’album è stato registrato durante il blocco della pandemia in Norvegia e presenta le apparizioni di CHAI, Felicia Douglass (Dirty Projectors), Mary Lattimore, Rodrigo Alarcon, Ana Müller e altri. “Questa è senza dubbio la cosa più grande, audace e complessa che abbia mai fatto”, afferma Lerche. “Allo stesso tempo, è stato anche il più facile, il più naturale e il più liberatorio. Come artista, è il tipo di progetto che sogni sempre“.

L’album include “Dead of Night” di 10 minuti che Sondre ha pubblicato l’anno scorso, e oggi ha condiviso altre due canzoni dell’album: la pop, cinematografica “Cut” e la sobria, per lo più acustica “Turns Out I’m Sentimental After All“. Il primo brano è accompagnato con un video musicale, diretto da Jon Danovic, che rende omaggio ai thriller di Brian De Palma come Blow Out e Body Double.

Avatars of Love tracklist:

LP 1:

01) Guarantee That I’d Be Loved

02) Dead of the Night

03) Will We Ever Comprehend (feat. Rodrigo Alarcon, Ana Müller)

04) Cut

05) Turns Out I’m Sentimental After All

06) What Makes Me Tick

07) My Love Still Waits

LP 2:

08) Avatars of Love

09) Summer In Reverse (feat. CHAI)

10) Now She Sleeps Beside Me

11) Special Needs (feat. Felicia Douglass)

12) The Other Side of Ecstasy

13) Magnitude of Love (feat. Mary Lattimore)

14) Alone in the Night