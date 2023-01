I Radiohead si radunano per il nuovo album.

Phil Selway (nella foto), batterista del gruppo Radiohead, ha annunciato novità discografiche per la band. L’ultimo album in studio “A Moon Shaped Pool”, del gruppo originario dell’Oxfordshire, è stato pubblicato nel 2016 mentre il loro ultimo tour c’è stato nel 2018. Nel 2021 la band ha pubblicato “KID A MNESIA”, un triplo album che celebra i loro dischi “Kid A” e “Amnesiac”, insieme a un terzo disco di rarità e lati B chiamato “Kid Amnesiae”. Da non dimenticare le attività soliste di Tom Yorke soprattutto gli impegni, ancora in corso, con la band The Smile.

Importante è notare come l’anno appena cominciato segna i due decenni del loro LP “Hail To The Thief” e Selway ha parlato dei prossimi programmi della band per le celebrazioni di quell’album con un’edizione per l’anniversario dichiarando: “Siamo stati molto concentrati sull’intera faccenda di ‘Kid A’/’Amnesiac’ ma ora ci riuniremo e sono sicuro che inizieremo a cercare altre idee per ciò che verrà dopo. E’ passato troppo tempo da “Hail To The Thief”, non è vero?“.

