Il rilievo e l’integrità post-hardcore dei Fugazi sono fattori difficili da dimenticare. Purtroppo dal 2012 la band di Washington ha dato in pratica addio alle scene musicali.

Fa piacere, quindi, sapere che la sezione ritmica dei nostri, composta Joe Lally (basso) e Brendan Canty (batteria), si è riunita sotto una nuova sigla, quella dei The Messthetics.

Il gruppo ha, in realtà, preso vita nel 2016 con in formazione il chitarrista di stampo jazz/sperimentale Anthony Pirog (Elliot Sharp, William Hooker). Solo quest’anno, però, il power trio strumentale americano è stato in grado di pubblicare il proprio omonimo album di debutto, in uscita il prossimo 23 Marzo via Dischord Records.

Al momento potete prestare orecchio al primo singolo Serpent Tongue. Buon ascolto.

La tracklist:

1 Mythomania

2 Serpent Tongue

3 Once Upon a Time

4 Quantum Path

5 Your Own World

6 The Inner Ocean

7 Radiation Fog

8 Crowds and Power

9 The Weaver

https://themessthetics.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/themessthetics/