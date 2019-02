Una bella notizia arriva direttamente dal profilo Facebook della band Negazione: Roberto Tax Farano, chitarrista del gruppo hard core torinese; in compagnia del cantautore Paolo Spaccamonti, pubblicherà tramite la Escape From Today Records. “Young till I die“. Un lavoro che ha un solo scopo: omaggiare il bassista dei Negazione Marco Mathieu oramai in coma da troppo tempo a causa di un brutto incidente stradale.

Come recita il post “Young till I die” è un inno alla vita, per affrontare la gioia e il dolore…con la stessa attitudine.

“Il disco uscirà il 6 marzo” – annunciano – “giorno del compleanno di Marco: è il nostro regalo, il nostro abbraccio, con il linguaggio che conosciamo: la musica“.

http://www.negazione.com

https://soundcloud.com/negazione

foto: Vittorio Catti

“Il 6 marzo 2019 Marco Mathieu compie 55 anni. Fino al 13 luglio 2017 il temperamento, la curiosità, il senso dello humour, la passione per la scrittura, per la musica e per il viaggio lo hanno fatto correre a perdifiato; pareva che ogni anno lui ne vivesse cinque. Poi tutto si è fermato. Ora il nostro amico è prigioniero di un corpo inerte, tra tutte le cose del mondo non può fare quella a lui più cara: comunicare.

Noi sì, e abbiamo il desiderio quanto il dovere di farlo, ciascuno con i propri strumenti. Sono suoni, immagini, parole, progetti.

Non crediamo nei miracoli, né conosciamo rassegnazione. La musica, la grafica, i testi qui raccolti e le iniziative che seguiranno, sono piccoli segnali di resistenza umana, senza pretesa di veicolare messaggi di circostanza e tantomeno di avviare pratiche di beatificazione per un uomo che amiamo.

I Negazione, poi i reportage, i libri, la Nazionale Scrittori, le responsabilità professionali. La Val Pellice, Torino, Milano, Roma, il Mondo.

Non sappiamo dove sei, Marco, però sappiamo dove siamo noi: seduti accanto a te su un furgone sgangherato alla ricerca di un bar aperto”.

Paolo Ferrari

Il disco, in formato 10″, vinile colorato e copertina serigrafata, è stato prodotto da Ezra

al Nomad Studio e pubblicato da Escape From Today/Dunque; La comunicazione è a cura di Alessandro Favilli (Prom-o-rama) e Federica Ceppa.

I brani contenuti sono due:

“Young Till I Die”, è una nuova canzone scritta per Marco, “Lo Spirito Continua” è una rivisitazione della canzone dei Negazione scritta dallo stesso Mathieu con Roberto “Tax” Farano.

La cover è di Deemo, già autore delle grafiche per i primi dischi dei Negazione, mentre le foto promozionali sono di Vittorio Catti, altro collaboratore storico del gruppo.

La data di uscita è prevista per il 6 Marzo 2019, ma il pre-order sarà attivo dal 25 Febbraio direttamente sul sito di Escape from Today:

www.escapefromtoday.org

La versione digitale sarà invece disponibile dal 6 Marzo 2019 su:

www.negazione.bandcamp.com.

Il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Marco.

“Questo disco è per Marco, queste note una carezza, questo feedback un abbraccio. Queste chitarre suonano per lui, unite dall’amicizia istintiva e vera, che sembra di sentire sullo sfondo la sua risata, indelebile dentro di noi, come le sue parole nei testi dei Negazione, tatuate nel cuore e nell’anima, per sempre”.

Tax Farano e Paolo Spaccamonti

“…L’unica nostra forza è la sincerità il nostro giorno del sole splenderà di energia fin dall’alba e il tramonto vivrà dei nostri sorrisi sui volti scavati dal pianto” (Il Giorno Del Sole – Marco Mathieu).

“…Non rimarrà niente di quello che siamo, ribelli al nostro destino, una piccola minaccia in un tempo sbagliato”. (Un amaro Sorriso – Marco Mathieu)

“…Lo spirito continua potremo davvero essere vecchi e forti.” (Lo Spirito Continua – Marco Mathieu)