Neil Young continua a pubblicare materiale inedito per la sua “Official Serie Archives”.

Neil Young ha annunciato l’uscita di un nuovo album dl titolo “Johnny’s Island”. Il cantautore canadese continua la sua ricerca nei meandri delle sue produzioni musicali arricchendo così la sua personalissima “Official Serie Archives” che include già le release dell’EP “The Times” e dell’album “Homegrown”, anche questi lavori considerati “lost&found”, per completarsi con il recente “Archives Volume 2″ composta da dieci dischi organizzati cronologicamente con materiale di inizio 1972 (in pratica periodo Harvest) con dodici brani inediti e 50 nuove versioni di brani già pubblicati. Il cofanetto comprende un album dal vivo registrato a Londra e Tokyo e intitolato “Odeon Bukadan” che include canzoni sia acustiche che elettriche.

Questa nuova pubblicazione riguarda un lavoro del 1982 registrato presso i Commercial Recorders studios di Honolulu. Inizialmente intitolato “Island In The Sun” fu registrato contemporaneamente all’album “Trans” che venne regolarmente pubblicato dalla Geffen. In “Johnny’s Island” troverete brani inediti e tra questi le tracce “Big Pearl”, “Island In The Sun” e “Love Hotel” anche se alcune sessions dell’album (in particolare i brani “Like An Inca”, “Hold On To Your Love” e “Little Thing Called Love”) furono inserite proprio su “Trans”.

