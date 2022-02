Girls Against Boys, il tour per l’anniversario dell’album “House of GVSB”.

Pubblicato dalla storica Touch&Go records a marzo 1996 “House of GVSB” è la pietra miliare del gruppo Girls Against Boys. Nata a Washington DC, successivamente di stanza a NYC, la band fu fondata da Eli Janney che coinvolse il batterista Brendan Canty dei Fugazi (successivamente sostituito da Alexis Fleisig) e il chitarrista Scott McCloud.

La band riunitasi avrebbero dovuto iniziare il tour per il 25° anniversario di House of GVSB ma è stato posticipato all’autunno a causa del Covid. “Dopo molte discussioni, abbiamo deciso di posticipare i nostri spettacoli al GVSB di febbraio fino a ottobre 2022“, afferma la band. “L’ondata di omicron ci ha davvero incasinato le cose. Oltre ai problemi di sicurezza, non possiamo nemmeno immaginare di andare in tour in una situazione in cui non possiamo uscire con i nostri amici e fan, soprattutto quando uno dei punti principali è quello di celebrare il 25° anniversario di “House of GVSB. Siamo particolarmente dispiaciuti per chiunque abbia pianificato un viaggio per venire a uno qualsiasi degli spettacoli“.

http://www.gvsb.com

https://www.facebook.com/girlsagainstboys

House of GVSB by Girls Against Boys

Girls Against Boys – 2022 Tour Dates

10/1 Portland, OR – Doug Fir #

10/2 Seattle, WA – TBA #

10/5 Sacramento, CA – Harlow’s #^

10/6 San Francisco, CA – Great American Music Hall #^

10/7 Los Angeles, CA – Echoplex #^

10/8 San Diego, CA – Casbah #^

10/12 Chicago, IL – Metro +*

10/14 Brooklyn, NY – Music Hall of Williamsburg =

10/15 Washington, D.C. – Black Cat