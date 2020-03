Björk annuncia un tour orchestrale a luglio.

Torna a far parlare di sé e lo fa annunciando un tour estivo. L’islandese Björk a luglio, salvo annullamenti a causa della crisi per la diffusione del Covid-19, intraprenderà un tour di sole sei date sulla scorta dell’acclamato ‘Cornucopia’ theatrical tour dello scorso anno. La cinquantacinquenne Björk Guðmundsdóttir ha infatti annunciato un tour orchestrale che tutto sommato non è nuovo per lei e, come recita l’annuncio, eseguirà dal vivo alcuni dei suoi storici brani realizzati finora.

Le date incominceranno il 2 luglio da Mosca per terminare il 26 presso nel Regno Unito occasione, questa, per esibirsi insieme alla storica Hallè Symphony Orchestra di Manchester.

Di seguito il calendario completo:

02 luglio Mosca – Crocus Music Hall

06 luglio Helsinki – Hartwall Arena

09 luglio Berlino – Waldbühne Open Air

17 luglio Parigi – Siene Musicale

20 luglio Parigi – Siene Musicale

26 luglio Cheshire, UK – Bluedot Festival

www.bjork .com