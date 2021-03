The Durutti Column, label italiana ristampa gli album del ’91 e ’92. Ascolta due brani.

Materiali Sonori, in collaborazione con Goodfellas, ristampa due rarità del gruppo inglese The Durutti Column. Gli album ‘Dry’ – uscito nel 1991 – e ‘Red Shoes’ – pubblicato l’anno successivo – furono pubblicati dalla storica label toscana, senza contare che aveva già pubblicato l’Ep Greetings Three.

Le ristampe odierne sono in edizione limitata, usciranno solo su vinile e non sono disponibili in streaming.

I Durutti Column rimangono uno dei gruppi cruciali nello sviluppo della scena post-punk britannica, il loro erratico suono romantico ne ha definito per lunghi tratti lo stile ponendo addirittura le basi per alcune sofisticate filiazioni tra new wave e musica ambient.

Dal primo album ‘The Return Of Durutti Column’ (uscito per la Factory nel 1980), il chitarrista pianista e compositore Vini Reilly (nella foto) ha realizzato una serie di album magistrali che avrebbero reso originale ed inarrivabile la sua miscela.

La band, e in particolare Reilly, ha anche avuto un rapporto particolare con l’Italia. Nel 1985 furono invitati alla prima edizione del Greetings Festival di S.Giovanni Valdarno e da quel momento instaurarono un rapporto di stima e di collaborazione con l’etichetta toscana Materiali Sonori.

La ristampa in vinile di ‘Dry’ è un’occasione imperdibile per rivalutare una perla nascosta della discografia dei The Durutti Column. Le quindici canzoni sono state registrate a Manchester nel 1990 e pubblicate da Materiali Sonori nel 1991. Mai come in questo caso la musica dei Durutti Column va a colmare quel vuoto pneumatico esistente tra (post)rock malinconico e new age “progressiva”.

Per la prima volta in vinile, ‘Red Shoes’ include otto registrazioni (risalenti all’inizio del 1992), cinque brani inediti, una nuova versione di ‘When The World’ e due sofisticate rivisitazioni di ‘For Madeleine’ e ‘For Zinni’. Vini Reilly ha inciso in piena solitudine questo disco, utilizzando la sua chitarra e vari dispositivi elettronici.

Vini ha sviluppato il suo viaggio musicale utilizzando affascinanti passaggi per chitarra; la sua musica intrisa di componenti New Age, minimalismo, folk elettrico e musica ambient.

In coda alla nuova edizione su vinile di ‘Red Shoes’ ci sono i quattro brani dell’introvabile Ep ‘Greetings Three’ dedicati dalla band di Vini Reilly alla Toscana. Il disco è un importante tassello della collaborazione dei Durutti Column con Materiali Sonori.

https://www.thedurutticolumn.com/

DRY’ tracklist:

01. Dry

02. Paradise Passage Road

03. Rope Around My Neck

04. Short

05. Boat People 1

06. Boat People 2

07. Our Lady (version)

08. Grade 2 Duet

09. Octaves

10. Out Of The Blue

11. Otis (live)

12. English Landscape Tradition (live)

13. Finding The Sea (live)

14. Bordeaux (live)

15. The Beggar (live)

‘Red Shoes’ tracklist:

01. Red Shoes [3:14]

02. When The World (Version) [4:31]

03. For Madeline (II) [4:47]

04. Pete’s Riff [6:40]

05. For Zinni (III) [2:54]

06. The Crowned Goddess [2:57]

07. For Rebecca [3:57]

08. Song For Les Preger [2:41]

09. Florence Sunset ** [5:07]

10. All That Love And Maths Can Do ** [3:39]

11. San Giovanni Dawn ** [3:59]

12. For Friends In Italy ** [4:42]

fonte: com. stampa