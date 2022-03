Peaches parte per un world tour e celebra il ventennale del suo debutto.

A poco più di due decenni dall’uscita di The Teaches of Peaches, Peaches celebrare il 20° anniversario del suo primo progetto con un tour mondiale che, almeno per ora, non include l’italia.

“Selvaggiamente entusiasta di celebrare, con tutti voi, i 20 anni di The Teaches of Peaches e tornare a suonare dal vivo con tutto il suo potere!“- dice la canadese Merrill Nisker in arte Peaches – e conclude: “Wildly excited to celebrate, with you all, 20 years of & reimagine the power that is The Teaches of Peaches album live across North America, Europe & the UK! It’s been frustrating to abstain from touring the past 2 years & now I’m so ready for us to ‘Fuck the Pain Away’ together!

https://www.teachesofpeaches.com/

Questo il tour: