Dopo aver pubblicato l’EP ‘Kicker’ esattamente un anno fa i The Get Up Kids tornano con un nuovo attesissimo full lenght dopo otto anni dal precedente album. ‘Problems’ uscirà il 10 maggio per la Big Scary Monsters ed è anticipato dal singolo ‘Satellite’.

I The Get Up Kids si esibiranno dal vivo in Italia a maggio per due concerti, attesi il 13 al Locomotiv Club di Bologna e il 14 ai Magazzini Generali di Milano.

Il gruppo del Missouri formato da Ryan Pope, Rob Pope, Jim Suptic e Matt Pryor riporta le lancette della scena emo-core indietro di 25 anni.

Questo nuovo album viaggia sui binari consolidati degli indimenticabili ‘Four Minute Mile’ e ‘Something To Write Home About’, regalandoci una band in stato di grazia capace come poche altre di fondere romanticismo e puro punk rock.

Il disco è stato prodotto da Peter Katis (The National, Interpol, Gang of Youths) e brani come ‘Satellite’ e ‘The Problem Is Me’ mettono in chiaro che i nuovi Get Up Kids sono si fedeli alla scena che li ha visti protagonisti ma anche una band in continua evoluzione.

https://www.thegetupkids.com/

https://www.facebook.com/TheGetUpKids/

Tracklist:

01 Satellite

02 The Problem Is Me

03 Salina

04 Now or Never

05 Lou Barlow

06 Fairweather Friends

07 Common Ground

08 Waking Up Alone

09 The Advocate

10 Symphony of Silence

11 Brakelines

12 Your Ghost Is Gone

