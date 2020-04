Playlist #5 – per contrastare l’alienazione da #coronavirus #FreakOutresisteconvoi #stayathome #Iorestoacasa

Playlist #5

di Marco Cesaro

Stanchi e mostruosamente agitati… vorremmo che la nostra vita riprendesse il suo percorso… gioia e dolori… felicità e rabbia… amore e odio

Michael Kiwanuka – Love & Hate (2016)

Abbiamo il bisogno di riappropriarci delle nostre buone e vecchie abitudini, andare il trattoria sul mare..

Trattoria – Fabio Concato (1992)

… cavalcare lunghi treni che corrono di nuovo.

The Doobie Brothers – Long Train Runnin’

Abbiamo ancora moltissime pagine vuote da riempire

Mumford & Sons – White Blank Page (2009)

Mentre sogniamo le vacanze al sole…

Sex Pistols – Holidays in the Sun (1977)



Distesi su una calda spiaggia…

Chris Rea – On The Beach

…o quando il vento ci accarezza i capelli mentre le vele ci portano lontano

Christopher Cross – Sailing

Siamo così distanti l’uno dall’altra

Dire Straits – So Far Away

Abbiamo bisogno di affetti, amori sconfinati e di contatti umani

Simply Red – Say You Love Me

Mentre la luna si riflette sul tuo pigiama e le stelle brillano nei tuoi occhi.

Paul Weller – Moon On Your Pyjamas