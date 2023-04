Alison Goldfrapp, primo album solista. Ascolta.

Alison Goldfrapp, voce del duo elettronico Goldfrapp, ha annunciato il suo primo solo album. The Love Invention, anticpato dal singolo “So Hard So Hot”, verrà pubblicato il 12 maggio dalle label Skint/BMG. Di seguito trovi la tracklist e il video del brano.

Di recente Goldfrapp ha già condiviso le collaborazioni con Claptone per la traccia “Digging Deeper”, e con Paul Woolford per la traccia “Fever”. I brani sono inclusi nella versione digitale dell’album che è presentata come versione “extended” mentre nell’LP troverete le versioni soliste di entrambi i brani.

L’ultimo album di Alison Goldfrapp con Will Gregory nei panni di Goldfrapp è stato Silver Eye del 2017 e nel 2018, hanno pubblicato un’edizione deluxe, con un remix di Dave Gahan dei Depeche Mode.

https://www.facebook.com/AlisonGoldfrappOfficial

https://www.instagram.com/alison_goldfrapp

Alison Goldfrapp: The Love Invention

The Love Invention:

01 NeverStop

02 Love Invention

03 Digging Deeper Now

04 In Electric Blue

05 The Beat Divine

06 Fever (This Is the Real Thing)

07 Hotel (Suite 23)

08 Subterfuge

09 Gatto Gelato

10 So Hard So Hot

11 SLoFLo

01 Fever

02 Digging Deeper

03 Impossible (Alison Goldfrapp’s ‘Touch the Sky’ Edit)

04 Gatto Gelato (Niina Remix)

05 Fever (Special Request Club Mix)

06 Digging Deeper (Extended Mix)