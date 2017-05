Fosse veramente un frutto, forse sarebbe un poco fuori stagione. Scherzi a parte, le “pesche” in questione sono lo pseudonimo usato dall’artista canadese Merrill Beth Nisker.

Peaches, il prossimo mese, sarà nello stivale per presentare dal vivo il suo ultimo album, RUB, uscito nel 2015. Intanto, in basso, trovate una sua recente esibizione durante lo show di Samantha Bee, in cui la nostra esegue Boys Wanna Be Her (brano tratto dal disco Impeach My Bush del 2006), in compagnia delle Thundercunt!, gruppo che vede tra le sue fila anche Kathi Wilcox (Bikini Kill/Julie Ruin), Gina Volpe (Lunachicks) e Betsy Wright (Ex Hex).

Di seguito le date del tour:

23 Giugno Bologna – Covo Summer

24 Giugno Roma – Villa Ada

25 Giugno Genova – Lilith Festival

29 Luglio Brescia – Arenasonica

www.peachesrock.com

www.facebook.com/officialpeaches