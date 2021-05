Yann Tiersen – Nuovo album su Mute in uscita verso fine estate.

Yann Tiersen ha comunicato l’uscita di un nuovo full-lenght per la fine dell’estate.

L’album in fase di lancio è intitolato “Kerber” ed è preannunciato come il seguito del precedente “Portrait” pubblicato nel dicembre del 2019.

L’autore spiega che il sound sarà molto caratterizzato dal suono di pianoforte con un uso massiccio dell’elettronica: “Si potrebbe avere un pensiero intuitivo, ‘oh, è roba da pianoforte’, ma in realtà non lo è. Ho lavorato su tracce di piano per cominciare, ma non è questo il nocciolo. Il contesto è la cosa più importante: il pianoforte è stato un precursore per creare qualcosa su cui l’elettronica potesse funzionare”.

Il nuovo disco è stato registrato al The Eskal, lo studio che il musicista ha allestito a Ushant, l’isola in cui vive, a trenta chilometri dalla costa occidentale della Bretagna. Dopo una prima fase trascorsa a scrivere parti per pianoforte, la seconda fase ha visto l’autore francese creare banchi di campioni per l’Elektron Octatrack, seguendo le progressioni di accordi e suonandole su strumenti come Ondes Martenot, mellotron e clavicembalo. Il tutto è stato successivamente rimodellato e lavorato insieme al produttore Gareth Jones, creando delle textures avvolgenti in cui il suono del pianoforte si è fuso con l’elettronica in paesaggi ambientali molto intensi.

“Kerber” sarà pubblicato attraverso la Mute Records di Daniel Miller con release date programmata per il 27 agosto 2021 in edizione deluxe in vinile trasparente limitato con artwork esclusivo con custodia in PVC, vinile bianco in edizione limitata poster allegato, oltre naturalmente, al download in digitale o in formato CD.

L’album è stato anticipato in rete dalla traccia ‘Ker al Loch’ con il video a cura dell’artista multimediale Sam Wiehl già al servizio di Mogwai, Ladytron e Forest Swords.

www.mute.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo: Christopher Espinosa Fernandez

Yann Tiersen – Kerber – Tracklist

1. Kerlann

2. Ar Maner Kozh

3. Kerdrall

4. Ker Yegu

5. Ker al Loch

6. Kerber

7. Poull Bojer