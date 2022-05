Patti Smith, nuovo tour italiano a giugno e luglio. I dettagli e i prezzi dei biglietti troppo alti.

Instancabile e sovversiva, Patti Smith ha recentemente conseguito due nuovi riconoscimenti: il prestigioso Premio Puccini – assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano, per la prima volta a un’artista rock – e le chiavi della città di New York.

La Smith nella sua carriera, di oltre quaranta anni, ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione.

Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre.

I concerti estivi italiani che la porteranno su importanti e prestigiosi palchi a giugno e luglio – Castiglion del Lago, Firenze, Pompei, Roma, Stresa e Cervia – vedranno l’artista ripercorrere la sua lunga e prolifica carriera, accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

Ad anticipare i live elettrici ci saranno altri eventi acustici ed intimi dove, nelle suggestive location della Rocca Medievale di Castiglione del Lago e nella Galleria dell’Accademia di Firenze - in occasione dei 140 anni del David di Michelangelo nel museo fiorentino – la Nostra ripercorrerà la sua carriera, tra musica e poesia, dando voce ai suoi poeti e scrittori preferiti ed eseguendo nella loro forma più vera e nuda i brani che l’hanno resa celebre, esaltando la potenza della propria incontenibile personalità.



Di seguito il calendario dei concerti con i dettagli anche sul costo dei biglietti dove appare evidente - in particolare la tappa di Pompei – che i prezzi sono davvero troppo alti.

https://www.pattismith.net/



domenica 26 giugno

Castiglion del Lago (PG) – Rocca medievale

Moon In June

inizio concerto ore 21.00

prezzo del biglietto: 45 Euro + prevendita

lunedì 27 giugno

Firenze – Galleria dell’Accademia

David 140

Via Ricasoli, 58/60

inizio concerto ore 19.00

ingresso libero fino ad esaurimento posti.

martedì 26 luglio

Pompei (Na) – Teatro Grande

Parco Archeologico di Pompei

apertura porte ore 19.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti:

da 40 Euro a 70 Euro + prevendita

mercoledì 27 luglio

Roma – Rock in Roma

Cavea Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro de Coubertin

apertura porte ore 19.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti:

parterre: 30,50 Euro + prevendita

tribuna centrale: 43,50 Euro + prevendita

tribuna mediana: 39,50 Euro + prevendita

tribuna laterale: 35 Euro + prevendita

tribuna alta: 30,50 Euro + prevendita

venerdì 29 luglio

Stresa – Settimane musicali internazionali

Tecnoparco – Area Produttiva Confine Baveno (VB)

apertura porte ore 19.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzo del biglietto: 50 Euro + prevendita

domenica 31 luglio

Cervia (RA) – Piazza Garibaldi

apertura porte ore 19.00 – inizio concerto ore 21.15

prezzi dei biglietti:

da 40 Euro a 60 Euro + prevendita