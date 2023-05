Little Dragon: ascolta i due singoli che anticipano l’album su Ninja Tune.

I Little Dragon hanno annunciato un nuovo album intitolato Slugs of Love, in uscita il 7 luglio tramite Ninja Tune. L’album contiene la title track così come il nuovo singolo appena pubblicato “Kenneth” con i feat. di Damon Albarn e J.I.D.

“Abbiamo esplorato diversi modi per collaborare e comunicare – racconta la band. Dissolvere schemi e crearne di nuovi. Coltivando la nostra capacità di premere con curiosità i tasti, di colpire – a volte forte a volte delicatamente – su cose diverse, strimpellando corde, registrando suoni e indagando i limiti di quanto o poco un suono può essere modificato… Insieme abbiamo sviluppato, riprodotto, ballato, pianto e riso su questa musica che si è evoluta in avanti, indietro, lateralmente e tutt’intorno, ma ora finalmente è un capolavoro completo… Sembra il nostro miglior lavoro finora. Siamo molto orgogliosi.“

https://little-dragon.net/

https://www.instagram.com/littledragonflicks/

https://www.facebook.com/LittleDragon

Tracklist

1. Amöban

2. Frisco

3. Slugs of Love

4. Disco Dangerous

5. Lily’s Call

6. Stay (feat. JID)

7. Gold

8. Kenneth

9. Glow (feat. Damon Albarn)

10. Tumbling Dice

11. Easy Falling