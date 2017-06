E’ trascorso quasi un mese da quando il gruppo canadese ha pubblicato Sincerely, Future Pollution, il sesto album della sua discografia.

Come era prevedibile, i Timber Timbre lo supporteranno andando on the road. In programma ci sono pure due date nello stivale: il 27/8 al Todays Festival di Torino (+Shins+Band Of Horses) ed il 28/8 all’Hana BI di Marina di Ravenna (ingresso gratuito).

Intanto potete gustarvi, via La Blogothèque, una loro recente esibizione dal vivo. Buona visione .

www.facebook.com/timbertimbre

www.timbertimbre.com