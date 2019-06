Bat for Lashes ha annunciato il titolo e la data di pubblicazione del nuovo album. Il suo quinto capitolo discografico, intitolato Lost Girls, verrà pubblicato il 6 settembre 2019 dalla catena di distribuzione AWAL che ha di recente assorbito la Kobalt Music. Il primo singolo estratto è “Kids in the Dark” che potete ascoltare in streaming qui sotto.

Natasha Khan torna a pubblicare nuovo materiale dopo tre anni da The Bride con il quale vinse il Mercury Prize.

https://www.batforlashes.com/

https://www.facebook.com/batforlashes/